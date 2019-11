Fruitbomen de grond in in Peinder Mieden

In De Peinder Mieden, een woonwijk waar 45 huizen komen, wordt met veel aandacht voor de natuur gebouwd. Zaterdag is er een bos van 50 bij 60 meter aangelegd met fruitbomen, bijvoorbeeld met appels en peren. "Het is hartstikke mooi verlopen", zei Jentsje Steegstra die aanwezig was bij het planten van de bomen. "Het is niet alleen het planten van deze bomen. De PFAS en stikstofdiscussie kennen we allemaal. Met kleine stapjes proberen wij daar in De Peinder Mieden iets aan te doen."