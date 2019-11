In Leeuwarden kwam Sinterklaas zaterdagmiddag aan in Fryslân. Net na twaalven kwam hij aan in de Prinsentuin in Leeuwarden. Actiegroep Kick Out Zwarte Piet was aanwezig op het Wilhelminaplein om te demonstreren tegen Zwarte Piet. Dat dreigde uit de hand te lopen, maar tot een harde confrontatie kwam het niet, mede omdat een deel van het Zaailand was afgesloten.