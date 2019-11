Paul Raveneau ziet nog perspectief bij ONS Sneek

Lang leken de Snekers op weg naar een punt, maar na twee tegengoals binnen vijf minuten was de wedstrijd gedaan. "We speelden gewoon een puike wedstrijd", zei Raveneau na afloop van het duel, "we weten dat de wedstrijd 90 minuten duurt, maar we zaten goed in de wedstrijd en we dachten 'misschien zit er nog wel meer in'. Dus dan is het zonde dat je de wedstrijd in twee minuten weggeeft."

Blijven geloven

ONS krijgt al het hele seizoen complimenten voor het spel, maar de punten bleken vaak uit. Toch ziet Raveneau het nog optimistisch in. "We moeten gewoon blijven geloven in wat we aan het doen zijn. We laten goede dingen zien. Een overwinning zou dan doping kunnen zijn, dat we dan een goede reeks neer kunnen zetten, want ik zie de groei van het team."

Joël Brandsma grijpt kans in basis

Joël Brandsma kreeg tegen ODIN de kans om in de basis te beginnen. Meestal speelt hij in het tweede en dus was het wel even wonen, maar Brandsma deed het al: "Het tempo ligt bij het eerst wat hoger en het is natuurlijk een hoger niveau, maar het ging wel aardig." Brandsma had het gevoel dat zijn ploeg een resultaat kon pakken. "Ik dacht misschien pakken we een punt of zelfs de overwinning, maar het mocht niet zo zijn."

ODIN kwam in de 72e minuut op voorsprong en niet veel later scoorden ze ook de tweede goal. Door een vrije trap van oud-ODIN speler Nick Burger werd het nog even spannend, maar een punt zat er niet meer in. Brandsma: "We willen graag in de derde divisie blijven, dus we richten ons gewoon op volgende week, dan zullen we proberen te winnen, punten pakken."