Arends verliest finale in laatste toernooi van dit seizoen

Arends stond in Ortisei voor de elfde keer in de finale van een challengertoernooi. Dat zijn toernooien die één niveau onder het hoogste ATP niveau gespeeld worden. Arends en Pel speelden goed in de finale en kregen geen enkel breakpoint tegen. Toch konden ze zelf ook geen break pakken. In de beslissende supertiebreak waren Sansic en Cacic net iets scherper.

Ortisei was het laatste toernooi van het seizoen voor Arends en Pel. Dat betekent dat ze op de wereldranglijst, die maandag uitkomt, zullen stijgen. Sander Arends zal het jaar afsluiten als nummer 69 van de wereld op de dubbelranglijst.