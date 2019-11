Harkemase Boys doet goede zaken, ONS verliest

In het eerste kwartier van het duel gebeurde er niet veel. De eerste schrik was voor Harkemase Boys, toen keeper Erick Jansema een blessure opliep. Na een behandeling kon hij gelukkig verder. Daarna was het Harkemase Boys dat het duel in handen nam. Met kansen voor Berwout Beimers en Robert Stelpstra was de ploeg dichtbij een voorsprong, maar ze gingen met 0-0 de rust in.

Nog geen minuut in de tweede helft kwamen de Harkieten op voorsprong. Robert Stelpstra haalde uit vanaf ongeveer zestien meter en zag dat keeper Kort van Jong Almere er niet meer bij kon. In de 60e minuut kreeg Henny Bouius een duw in de rug in het strafschopgebied van Almere City, de strafschop werd door Jesse Renken tot 2-0 gepromoveerd. Daarmee was de wedstrijd in het slot. De 3-0 van Henny Bouius was dan ook nog voor de statistieken.

Door de overwinning staat Harkemase Boys nu de de derde plaats in de derde divisie met 23 punten uit 11 duels.