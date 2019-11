'Wereld zonder jou' van Trijntje Oosterhuis wordt 'Wrald sûnder dy'

Zo staat Trijntje eerder deze week nog met Edwin Evers op het podium, maar het zingen in het Fries is een hele uitdaging. "In Limburg werd ik aangemoedigd om in het plaatselijke dialect te zingen. Toen zei Rens (Kroes, red) 'daar gaan we overheen, we doen het nummer ook in het Fries!" En zo is 'Wrâld sûnder dy' ontstaan.

'Het publiek vindt dit zo ontzettend leuk'

Door hetzelfde nummer zo vaak te zingen met andere mensen, krijgt het ook voor de zangeres zelf een bijzondere lading. "Iedere stem waarmee ik samen zing is anders. Daarom hebben we het liedje al in verschillende toonsoorten gezongen. En het publiek vindt dit zo ontzettend leuk, die zingen ook mee als het moet."

Zorgen over haar Fries maakt Oosterhuis zich niet. "Het komt sowieso goed. Ik laat me er door Rens doorheen slepen."