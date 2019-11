Ireen Wüst wint 1500 meter in Minsk, Bergsma sterkste op massastart

500 meter

Bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen heeft Michelle de Jong op de 500 meter geen medaille gepakt. In het Wit-Russische Minsk werd De Jong negende met een tijd van 38.67. De Russische vrouwen waren het sterkst op de kortste sprintafstand. Olga Fatkulina werd eerste in een baanrecord van 37.92, Daria Kachanova (37.94) werd tweede en Nao Kodaira (38.17) derde. Sanneke de Neeling, rijdster van het Gewest Fryslân, werd tiende. In de B-groep reed Letitia de Jong eerder op de dag naar een tweede plaats in een tijd van 38.47.

Vrijdag pakte Michelle de Jong samen met Letitia de Jong en Jutta Leerdam nog goud voor Nederland op de teamsprint.