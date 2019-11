Organisaties slaan de handen ineen voor het 'Bijenpact'

Er doen veel partijen mee aan het Bijenpact. "Biologische boeren, gemeenten, burgerinitiatieven: hoe diverser hoe beter," zegt Jan Willem van Kruyssen van de organisatie. "We hopen met alle initiatieven een groter netwerk uit te bouwen, dat hebben we al na de eerste ronde gezien." Er waren diverse Friese gemeenten die mee wilden doen nadat men zag dat andere gemeenten dat ook deden.

"Bij zo'n Bijenpact wordt er gekeken naar hoe bijvoorbeeld een bedrijf functioneert en waar we verbeteringen aan kunnen brengen voor de biodiversiteit en de leefomgeving van bijen en insecten. We willen ook laten zien wat er al wel goed wordt gedaan," zegt Van Kruyssen. Een voorbeeld is het bedrijf Omrin, waar ecologische tuinen zijn aangelegd, voorlichting voor bezoekers is en insectenhotels zijn gemaakt.

Controle

Belangrijk is dat er gehandhaafd wordt. "Er is een stok achter de deur, wij publiceren over wat er behaald is en wat niet. En je wilt natuurlijk niet negatief op de website staan."