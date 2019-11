LIVEBLOG: intocht en Zwarte Piet-demonstratie in Leeuwarden

In Leeuwarden begint zaterdag de intocht van Sinterklaas, om 12.00 uur komt hij aan in de Prinsentuin en de bestemming is het stadhuis. Actiegroep Kick Out Zwarte Piet is aanwezig op het Wilhelminaplein om te demonstreren tegen Zwarte Piet. De gemeente Leeuwarden heeft maatregelen genomen om geweld tegen de groep te voorkomen. Omdat het afgelopen jaar uit de hand liep tussen voor- en tegenstanders, zijn er extra maatregelen genomen. Zo is een deel van het Zaailand afgesloten. In dit liveblog is de intocht te volgen.