Aan een tocht van eeuwen komt een einde: oerbrood terug in Witmarsum

Eind juli, op een stuk land tussen Witmarsum en Pingjum. Het graan wordt gedorst door een grote gele combine. Menno de Vries is benieuwd wat het zakje graan dat uit de Verenigde Staten is gekomen heeft opgebracht. Gemakkelijk was het niet en het heeft De Vries ook wel kopzorgen gegeven. De plant is heel anders dan traditioneel graan. Zo staat het hoger en is de steel dunner. Door harde wind en regen slaat een gedeelte neer, maar ze hadden in de Verenigde Staten al gezegd: daar hoef je je geen zorgen over te maken, want de plant richt zich wel weer op. De vraag is echter hoe het droogt en of er mee gewerkt kan worden.

Eiwitrijk brood

Bij Pars in St. Jacobiparochie is het schoongemaakt en daarna kon molenaar Christa Bruggenkamp er mee aan de slag. Want zoals destijds Menno Simons moest het op windkracht gemaald worden. Bruggenkamp had meteen door dat het 'apart' graan was. "Het is heel zacht meel. Er zit veel eiwit in, twee keer zoveel als in gewoon graan. En dan weer bijna geen zetmeel. Dan maak je een heel ander product dan je gewend bent."