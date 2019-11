CDA wilde integriteitsonderzoek afwachten voordat PvdA uit coalitie stapte

CDA-fractievoorzitter Douwe Attema wilde het onderzoek dus eigenlijk afwachten. "Want daar draait het om. Daaruit moet blijken wat er aan de hand is en daar wil ik niet op vooruit lopen. Dan zijn de feiten er en geen speculatie. Maar de PvdA heeft nu gezegd, wij stappen uit de coalitie. Het is een bewuste keuze om eruit te stappen, maar het is wel jammer," zegt Attema.

Onder druk

Van Gent kwam de afgelopen weken onder druk. "Het is enkele keren gebeurd dat zij collegebesluiten anders heeft uitgelegd dan dat we hebben afgesproken. Dat is de grootste reden dat het vertrouwen is opgezegd. Na de collegevergaderingen moet je als eenheid naar buiten keren. Maar zij verkondigde andere dingen in de pers. Zoiets mag niet te vaak gebeuren," zegt Attema.

"een voorbeeld zijn de tekorten bij At the Watergate, dat was meer dan 100.000. Het college wilde daarom niet verder participeren, maar Van Gent zei: er zijn fouten gemaakt door het college en ik ben van mening dat er wel meer geld bij mag. Een wethouder mag een eigen mening hebben, maar als dat te vaak voorkomt, moet je wel gaan nadenken. Vier wethouders hebben gezegd: dit is de grens. Dat is zondag uitgesproken."