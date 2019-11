Collectie op internet geen prioriteit Fries Museum meer nu geld op is

Het is voor veel erfgoedliefhebbers een doorn in het oog: de objecten van het Fries Museum zijn lastig op internet te vinden, moeilijk doorzoekbaar en de beeldkwaliteit loopt uiteen. Wie op de website van het museum zoekt, komt bij een pagina waar nog veel objecten niet te zien zijn: enkel een blanco afbeelding met een kruisje erdoorheen en enkele steekwoorden.

Collecties naar de huiskamers

Provincie Fryslân had tussen 2014-2018 het project 'Redbot,' het Deltaplan Digitalisering Fries Erfgoed. Zo'n 5 miljoen euro werd aan vijf deelprojecten besteedt. Eén daarvan was Kolleksje Tichteby, waarmee museumcollecties moesten worden gedigitaliseerd. Steun van de provinciale organisatie Museumfederatie Fryslân was met name voor kleinere musea een uitkomst. Museumstukken zijn uit de depots gehaald, gefotografeerd en digitaal geregistreerd. Het samenwerkingsproject RedBot moest Fries erfgoed naar de huiskamers toe brengen.

Jos Taekema was bij het Fries Museum verantwoordelijk voor het Deltaplan. "Van de ongeveer 200.000 objecten van het museum zijn er nu zo'n 80-90.000 op internet te bekijken," geeft hij aan. In 2015 was er van 23 procent van de collectie nog maar een foto, in 2017 was dat al 66 procent en na 2018 zo'n 75 procent. Volgens het jaarverslag waren er eind 2018 in totaal een kleine 211.000 voorwerpen in de collectie.

Project afgelopen, geld op

Maar intussen is het RedBot-project afgesloten. "Het digitaliseren ging een stuk sneller toen we nog subsidie ontvingen. Maar dat is sinds begin dit jaar op, nu het project is afgelopen." Nu moet het uit eigen portemonnee worden betaald. "Het digitaal beschikbaar stellen van de collectie heeft niet de prioriteit, die ligt meer bij bijvoorbeeld de tentoonstellingen," geeft Taekema aan. Het online maken van het resterende deel gaat dus maar langzaam.

Het is opmerkelijk dat er minder aandacht is voor de online collectie. Vanaf het begin stond vast dat de belangrijkste en meest representatieve objecten van het Fries Museum moesten worden gedigitaliseerd: de kerncollectie. In een artikel zei directeur Kris Callens dat musea jaren geleden vaak voorzichtig waren in het beschikbaar stellen van collecties op internet. Maar hij vertelde dat er tegenwoordig een groter besef is dat er door het delen van collecties meer maatschappelijk draagvlak komt voor cultureel erfgoed.

Toch lijkt het nu bij het Fries Museum op de tweede plaats te staan. Wie nu de online collectie van het Fries Museum opzoekt, vindt veel lege vakjes met een kruisje. Volgens Taekema moeten daar nog bestanden aan toegevoegd worden.