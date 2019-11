Wie loopt mee om het bevrijdingsvuur over Fryslân te verspreiden?

Uit het hele land komen lopers naar Wageningen, de plaats waar de Duitsers in 1945 de capitulatie tekenden. Op 5 mei wordt daarom het landelijke bevrijdingsvuur ontstoken, daarna lopen er honderden lopers met het vuur terug naar hun woonplaatsen.

Friese ploeg

De Friese ploeg bestaat uit zo'n 35 lopers, van AV Lionitas, Loopgoep Leeuwarden en losse lopers. Zij zijn op 4 mei bij de Dodenherdenking in de Prinsentuin in Leeuwarden. Daarna gaan ze met busjes naar Wageningen. In estafette lopen ze de hele nacht en ochtend om de 195 kilometer af te leggen naar Leeuwarden.

In de provincie gaat de route bij elf monumenten langs die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Bij ieder monument wordt er een witte roos neergelegd. Om 13.00 uur wordt het vuur in het centrum van Leeuwarden aangeboden aan burgemeester Buma. Met het vuur wordt het bevrijdingsfestival geopend.

Iedereen kan meedoen

Omdat het dit jaar 75 jaar geleden is dat Nederland is bevrijd, willen de initiatiefnemers graag dat het vuur verder over de provincie wordt meegenomen. "Gemeente Harlingen en loopgroepen uit Buitenpost en Mantgum reageerden erg leuk en zegden toe mee te werken. Maar het zou fijn zijn als zoveel mogelijk mensen mee willen doen. Zij kunnen contact opnemen," zegt Ingrid van Delden van de organisatie.

Het mogen bijvoorbeeld ook schoolkinderen, wandelaars, fietsers, mensen van een dorpshuis en kerken zijn. De Friese lopers zien graag dat het vuur over de provincie meegenomen wordt. "Zo lang het maar een beetje cachet heeft, er moet wel een mooi idee achter zitten," geeft Van Delden aan.