Laatste gedicht Dichter van Fryslân: "Under de klokslach fan de Martini"

Under de klokslach fan de Martini

Foar Aggie van der Meer,

Gysbert Japicxpriis 2019

Sjoch de sinne, in fonkjende aster oer

de Apelmerk, dizze hjerstmiddei.

In flap wyn blaast twirjend in stik krante

de terrassen oer: O, dante, dante, net

te tellen deaden yn donker Damaskus.

'Hoe potticht de earen fan de ivige,

albegearende ferpressers', ropt

mei de pin yn 'e oanslach de ober

fan Burchwert, 'God sit yn syn bargehok,

smyt út en troch hjir, ha jim' ek wat

in bonke ta it finster út, sis: in lekke

skûte foar samar in bern of faam,

flechtsjend de lege seeën oer, hy, dy't

har de rêch takeart, ûnferskillichwei foar

al dyjingen dy't it wurd ôfpakt binne,

mar wat, wat kin ik jim hjirre skinke

op dizze dei fan de lytse Sjong-My,

Triuw-My dame, dochter fan Gysbert,

Piter Jelles en Spinoza, sy, dy't út stjerren

taal makket, út jiske fûgels snapt.'

Sjoch de sinne, in fonkjende aster oer

de Apelmerk, dizze hjerstmiddei.

Under de klokslach fan de Martini dy't

oer de Dylakker lûdet, sjongt immen:

O, do, dame, do, mjitter fan ús jierren.

Eeltsje Hettinga, dichter fan Fryslân