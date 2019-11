Sequens wint Liet 2019

Sequens is de winnaar van Liet 2019 met het nummer 'Do bist frij'. Het duo streed vrijdag in poppodium Neushoorn met negen andere finalisten om de winst. Sequens zal Fryslân volgend jaar vertegenwoordigen op Liet International, een Europees fesetival voor liedjes in minderheidstalen. Dat is volgend jaar april in Aabenraa, Denemarken.

De winnaars speelden hun liedje nog een keer: