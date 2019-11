Naar schatting 20.000 mensen bij tweede editie verhalenavond

Het is de bedoeling dat er volgend jaar weer een verhalenavond komt. De Stichting Pier21 en de Museumfederatie Fryslân willen die in november 2020 opnieuw organiseren, dan met het thema 'water'. "Of een traditie geboren is? Daar heeft dit evenement wel alle eigenschappen voor, ik hoop het." Het thema dit jaar was 'als stenen konden praten'.

Niawier was dit jaar het dorp met de meeste verhalen per inwoner: vijf verhalen op 390 mensen. In Leeuwarden waren er 35 vertellocaties. Verschillende dichters publiceren binnenkort een werk dat geïnspireerd is op de verhalenavond.

"Mooi om te zien is dat diverse straten, buurten en dorpen de avond gezamenlijk hebben opgepakt", zegt Lelieveld. "Dan was er één sfeervolle vertelplek met meerdere vertellers of juist een soort verhalenroute georganiseerd."

Volgens Lelieveld heeft LF2028 al aangegeven de verhalenavond ook volgend jaar te steunen. Hij hoopt dat ook de Friese gemeenten voor een bijdrage kunnen zorgen.