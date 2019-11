Shorttracker Dennis Visser niet in selectie voor Aziatische wereldbekers

Het gaat om de wereldbekerwedstrijden in Nagoya (Japan) en Shanghai (China), eind november en begin december.

Geen grote verrassingen

Verder zijn er geen grote verrassingen in de selecties: de Friezinnen Suzanne Schulting, Rianne de Vries zitten erbij, net als Itzhak de Laat en Daan Breeuwsma bij de mannen.

Het wereldbekerseizoen startte begin deze maand in Noord-Amerika. Daar reden de shorttrackers in Salt Lake City en Montréal. Het grootste succes waas voor Schlting in Salt Lake City: daar won ze de 1.000 meter, de afstand waarop ze ook olympisch kampioene is.