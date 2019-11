Bijna alle kittens onder viaduct Marsum gered

De vier katten die Douma-Klement vrijdag gered heeft, zitten op dit moment bij haar thuis. Ze wil nog wel achter de moeder aan. Die lijkt heel jon, schrijft ze op de pagina voor vermiste dieren in de omgeving van Leeuwarden. Ze wil nog uitzoeken of de moeder van iemand is.

Liefst alle katten bij elkaar

Dit weekend heeft Douma-Klement een gesprek bij dierenopvang De Wissel in Leeuwarden over wat er met de kittens moet gebeuren. Het liefst zou ze zelf alle katten bij elkaar hebben, met de moeder erbij.

Bij het redden van de katten werd Douma-Klement wel eens gekrabd, tot bloedens toe, maar: "Hier doe je het voor, hier leef je voor. We hebben 'm, hij is veilig!"

Afgelopen week keken we bij Simone Douma-Klement en haar vriendin Judith, toen ze katten aan het redden waren: