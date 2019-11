Volleybalclub Sneek moet na opstappen trainer snel schakelen

Ter Steege (46) was al assistent-trainer in Sneek en neemt nu de taken van Oosterhof voorlopig over. Afgelopen zaterdag maakte ze haar debuut als hoofdcoach in Ede tegen TalentTeam Papendal. Het werd bekroond met een duidelijke 3-0 overwinning, de eerste van het seizoen. Zaterdag hoopt Ter Steege met de vrouwen die opsteker een goed vervolg te geven in Ootmarsum tegen Set Up '65.

Eredivisie

In de Eredivisie spelen tien ploegen. De bovenste zes teams komen in de kampioenspoule om de landstitel. De nummers 7, 8 en 9 spelen in de degradatiepoule. De uiteindelijke nummer negen degradeert. TalentTeam Papendal speelt alleen in de reguliere competitie en kan niet kampioen worden en ook niet degraderen.