Fractievoorziter PvdA: "Verhoudingen ernstig verstoord, wij staan achter onze wethouder"

Het is niet zo dat de andere coalitiepartijen geen vertrouwen meer hebben in de PvdA. Ze hebben problemen met Van Gent. Fractievoorzitter Feenstra: "Er zijn al tijden spanningen en de kans dat het nog goed zou komen was nihil. Hoe het nu verder moet? Dat is niet aan ons. Wij staan volledig achter onze wethouder, dat mag duidelijk zijn."

CDA: zoeken naar een andere partij

Zonder de PvdA houdt de coalitie 17 van de 37 zetels in de raad over. Fractievoorzitter Douwe Attema van het CDA, de grootste partij in de coalitie, zegt dat ze de komende dagen zullen kijken naar een andere partij om weer aan een meerderheid te komen. "We moeten eerst de hectiek maar even door zijn, maar daarna zullen wij als het CDA het initiatief nemen."