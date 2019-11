Zilver Bergsma op 5.000 meter in Minsk, Kramer 13e

Kramer heeft 34 wereldbekerwedstrijden gewonnen op de 5.000 meter, maar kon vrijdag zijn ploeggenoot Roest niet bijhouden. De 33-jarige Fries liet de laatste drie rondjes 'lopen'. Het is voor het eerst dat Kramer op een wereldbekerwedstrijd niet in de top-tien eindigt. Hij heeft zich afgemeld voor de 1.500 meter op zondag,

In de B-divisie werd Douwe de Vries tweede op de 5.000 meter. Hij zette een tijd neer van 6.23,07. Daarmee promoveert hij naar de A-groep bij de volgende wereldbekerwedstrijd, volgende week in Polen. De wereldbekerwedstrijd in Minsk is de eerste van het seizoen.