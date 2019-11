De Jong en Anema naast podium op 3.000 meter

Antoinette de Jong en Reina Anema zijn op de 3.000 meter bij de wereldbeker in Minsk (Wit-Rusland) niet in de prijzen gevallen. De Jong werd 5e in 4.07,67, Anema 11e in 4.11,11. De winst ging naar Isabelle Weidemann uit Canada. Haar tijd was 4.05,15.