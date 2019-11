Drie No Surrender-leden die van heling verdacht worden langer vast

Bij huiszoekingen op vijf plekken in de zaak heeft de politie vijf vuurwapens en soft- en harddrugs in beslag genomen.

De zaak is aan het licht gekomen door een melding bij Meld Misdaad Anoniem dat in een loods in Wijnjewoude en Noordwolde onderdelen zouden liggen van gestolen auto's. In oktober 2018 heeft de politie de loodsen leeggehaald. Het bleek dat het inderdaad gestolen goederen waren uit de omgeving van Amsterdam en Arnhem. Daarna is een rechercheonderzoek opgestart.

Busjes stelen, strippen en verkopen

De drie mannen worden ervan verdacht in georganiseerd verband de bussen te helen. Ze lieten waarschijnlijk de bedrijfsbusjes stelen op bestelling om ze daarna uit elkaar te halen en weer te verhandelen. Het gaat intussen om zeker 50 busjes. De schade is zo'n 430.000 euro.

Marjolein Wildeman, teamchef politie Súdeast-Fryslân, zei dinsdag dat ze niet uitsluit dat er nog meer verdachten worden aangehouden. "Dat hangt ervan af hoe het onderzoek zich ontwikkelt."