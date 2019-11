Project wil Joodse kinderen volgend jaar terugbrengen naar Fryslân

Andere plannen van 'Stichting De Verhalen' zijn een theatervoorstelling, een documentaireserie bij FryslânDOK en een foto-expositie in het Friese landschap. De muziektheatervoorstelling Smokkelbern gaat op 15 april in Amsterdam in première. Dat is de officiële datum dat Leeuwarden werd bevrijd.

De twintig voorstellingen zullen worden opgevoerd langs de belangrijkste smokkelroute van de Joodse kinderen over het IJsselmeer naar Lemmer, Sneek, Abbega en Leeuwarden. Smokkelbern is het verhaal van Lea Tropp, die als vierjarig meisje door de bakkersfamilie Kampen in Abbega werd opgenomen. Vijftig jaar na de oorlog wordt duidelijk hoe traumatisch de oorlog voor haar geweest is.