VIDEO: vooruitblik op intocht Sinterklaas en demonstratie in Leeuwarden

Zaterdagmiddag komt Sinterklaas aan in Leeuwarden en actiegroep Kick Out Zwarte Piet is aanwezig om te demonstreren tegen Zwarte Piet. Omdat het vorig jaar uit de hand liep tussen voor- en tegenstanders, zijn er dit jaar extra maatregelen genomen. Zo is een deel van het Zaailand afgesloten, bij de locatie van de demonstratie.