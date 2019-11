Steeds meer medicijnresten in het water door vergrijzing

Het offensief tegen medicijnresten in het water is eigenlijk een Leeuwarder initiatief. Bij hogeschool Van Hall Larenstein en ook bij Wetsus wordt permanent onderzoek gedaan naar het anders en beter zuiveren van water, waarbij duurzame technieken de voorkeur hebben. Met bestaande technieken kan een medicijn zoals paracetamol nu ook al volledig uit het water worden gefilterd, maar bij andere medicijnen zoals medicijnen tegen epilepsie is dat veel moeilijker.

Toename door ouderen

"Met een oudere bevolking neemt het probleem toe,"zegt waterschapsbestuurder Otto van der Galiën, "want die gebruiken nu eenmaal meer medicijnen. Het is onze ambitie om het probleem niet groter te laten worden en het is natuurlijk mooi dat instituten zoals Van Hall Larenstein en Wetsus ons daarbij kunnen helpen."

Bij het offensief tegen medicijnresten wordt voorlopig niet niet naar recreatieve drugs gekeken. Volgens Otto van der Galiën valt het met de drugsresten in het Friese afvalwater nog wel mee.

Uitbreiding

De samenwerking die er al was op Friese schaal is nu uitgebreid naar Groningen en Drenthe met partijen zoals Rijksuniversiteit Groningen, de gemeente Groningen en waterschap Hunze en Aa. Het publiek kan ook helpen door ouder medicijnen niet door de wc te spoelen, maar weer in te leveren bij de apotheek.