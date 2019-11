Heerenveenspeler Van Hau genomineerd als Aziatisch voetbaltalent

Eerdere winnaars van de AFC Youth Player of the Year-award zijn oud-Feyenoorder Sjinji Ono (1998) en de PSV'er Ritsu Doan (2016, toen speelde hij voor FC Groningen). Of Van Hau de prijs wint, wordt op donderdag 12 december bekend gemaakt op een gala in Hong Kong.

Sportclup Heerenveen huurt de 20-jarige Van Hau van Hanoi FC. Hij is de eerste voetballer uit Vietnam in de eredivisie. Van Hau heeft zijn officiële debuut voor Heerenveen nog niet gemaakt.

Op dit moment is Van Hau in Azië voor WK-kwalificatiewedstrijden met Vietnam. Donderdag speelde hij de hele wedstrijd tegen de Verenigde Arabische Emiraten (1-0) winst). Dinsdag speelt Vietnam tegen Thailand.