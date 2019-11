Nederland wint goud op teamsprint met twee Friezinnen

Nederland is regerend wereldkampioen op dit onderdeel. In februari 2019 reden Letitia de Jong, Jutta Leerdam en Janine Smit naar de wereldtitel.

Eerste wereldbeker Michelle de Jong

Nu reed Michelle de Jong in plaats van Smit. Voor haar is het de eerste wereldbekerwedstrijd in haar carrière en daarbij haalt ze dus meteen een gouden medaille. Sanneke de Neeling, schaatster van het Gewest Fryslân, was reserve.