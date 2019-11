Wolvegaster (59) verdrinkt kat van ex-vriendin

De kat werd in een kooi gestopt en in een regenton verdronken. De Wolvegaster heeft 45 dagen in voorarrest gezeten. De rechter legde 45 dagen cel op, plus 75 dagen voorwaardelijk. Hij hoeft daarom niet terug naar de gevangenis.

Ook mishandeling

Volgens de Wolvegaster heeft zijn vriendin hem geholpen en heeft ze gezegd: "Verzuip hem maar." "Het komt erop neer dat u de kat geëxecuteerd heeft", zei de officier van justitie. De man werd ook veroordeeld voor de mishandeling van zijn vriendin. Hij heeft haar geslagen en met een mes een snee in haar voorhoofd toegebracht.

Ook heeft hij de vrouw bedreigd en de planten in haar tuin vernield. Hij mag ook die jaar lang geen alcohol meer drinken, de reclassering gaat dat controleren. Verder moet hij zich laten behandelen en mag hij op geen enkele wijze contact zoeken met zijn ex.