Henk de Jong wil 'bonuspunten' Cambuur niet weggooien

Dat Antonia vorige week de voorkeur kreeg boven Oratmangoen, is opvallend omdat hij nog niet topfit is. Hij kwam in augustus met een enkelblessure naar Leeuwarden is daar nog altijd niet helemaal van hersteld. "Ik begin aardig fit te worden. Ik maak meer minuten en ik voel dat ik sterker word en dat mijn enkel stabieler wordt. Er zat een scheurtje in, maar als mijn enkel gewoon getaped is kan ik er alles mee."

MRI-scan

Deze week heeft hij een MRI-scan gehad om te zien hoe de enkel ervoor staat. Er was nog wel wat op te zien, maar de aanvaller wordt er bijna niet door beperkt. "Het beperkt me in bepaalde dingetjes. Het buitenom passeren als rechtsbuiten, daar zit nog wel wat belemmering in. Verder kan ik alles gewoon."

Het verschil is wel groot voor Antonia. Tot augustus speelde hij in de zon op Cyprus. Nu staat hij in de kou in Leeuwarden. "Het is best wel koud, ik zeg het je eerlijk. Het is wel even wennen na twee jaar te zijn weggeweest."

Maar de sportieve prestaties van Cambuur maken de overgang makkelijker. Al elf wedstrijd hebben de Leeuwarders niet verloren. "Het is geweldig. Je komt terug en je speelt meteen in zo'n lekkere ploeg. Het gaat aardiger dan ik had verwacht, eerlijk gezegd."