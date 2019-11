Met 130 of met 100 km per uur naar het werk, wat scheelt het?

Het verlagen van de snelheid op de snelwegen in Nederland zorgde deze week voor veel discussie op sociale media en op straat. Het is een maatregel die het kabinet wil doorvoeren om aan de stikstofdoelstellingen te voldoen.

Op dit moment zijn er vier wegen in Fryslân waar 130 kilometer per uur mag worden gereden. Het gaat dan om de A32 van Leeuwarden naar Wolvega, de A7 van de Afsluitdijk (mits de bruggen niet open staan) via Sneek en Heerenveen naar Groningen, de A31 van Leeuwarden naar Harlingen en de A6 van Joure naar Lemmer.

De wegen worden iedere dag door veel mensen gebruikt om naar het werk toe te rijden. Hoeveel tijd zijn zij straks extra kwijt, als de maximumsnelheid omlaag gaat?

Heel wat voeten in de aarde

De snelheidsverandering zal volgens Sipke van der Meulen van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid bij de automobilisten nog wel wat voeten in de aarde hebben: "Het wordt een hele kunst om mensen te laten wennen om van 130 terug te gaan naar 100. Dat heeft te maken met de zoektocht van mensen naar een bepaald niveau van inspanning bij het autorijden." Hij bedoelt daarmee dat mensen zich bij grote, ruime snelwegen minder hoeven in te spannen dan dat er met een lagere snelheid gereden wordt.

Het zou zelfs wel eens gevaarlijker kunnen worden. "Als men capaciteit over heeft, dan gaan mensen andere dingen doen." Dan wordt het bijvoorbeeld verleidelijker om even op de telefoon te kijken.

Volgens Van der Meulen ligt daar ook een taak van de overheid, om de weg interessanter te maken en ervoor te zorgen dat mensen zich minder gauw vervelen.

De test

Producer Feike Wouda woont naast Heerenveen en rijdt iedere dag over de A32 naar de studio in Leeuwarden. Normaal rijdt hij altijd tegen de 130 kilometer aan. "Ik rijd eigenlijk 126 kilometer per uur. Ik heb namelijk een tijdje geprobeerd uit te vinden wat een goede snelheid is waarbij ik de auto zo weinig mogelijk van de cruise control hoef te halen."

De rit fan vrijdagmorgen met een constante snelheid van 130 km/u duurde in totaal 10:59 minuten.

Maar vanaf volgend jaar mogen deze snelheden overdag niet meer, en moet Feike dus rekening houden met een langere reistijd. Om te testen hoeveel het scheelt heeft verslaggever Jantine Weidenaar dezelfde route gereden, maar dan wel met precies 100 km/u op de teller.

En wat bleek?

Op een afstand van een kleine 30 kilometer deed de auto van Jantine er 14:07 minuten over, een dikke drie minuten langer dus dan de rit van Feike. Gemiddeld zou je dus kunnen zeggen dat je met de nieuwe snelheidslimiet ongeveer één minuut langer doet over 10 kilometer.