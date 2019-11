Freedsmerk over intocht: "Witte man met zwarte knechten zou je nu niet bedenken"

Maar de meesten zien de pieten toch het liefst 'gewoon' zwart. "Waarom? Nou, omdat dat altijd zo is geweest! Zo oud als ik ben, is het nooit anders geweest." Een ander zag het probleem niet zo: "De kinderen zijn er totaal niet mee bezig, het maakt hen echt niet uit wat de kleur is."

Kick Out Pipo

De tassenverkoper vertelde met een nieuwe actiegroep te komen: de K.O.P, Kick Out Pipo. "Als kind had ik vuurrood haar en was ik zo wit, dat ik licht gaf. Die Pipo de Clown was daarom een karikatuur van mij!" Een andere vader met jonge kinderen vond de zogeheten 'Roetveegpiet' een prima oplossing: "Als je nu een kinderfeest zou bedenken, zou je echt niet een witte man verzinnen met een onhandig zwart hulpje."

Over de protesten zei iemand nog te hopen dat die niet uit de hand lopen. "Die mensen die protesteren doen dat hier altijd keurig, het zijn de oproerkraaiers die proberen daar heisa te maken!"