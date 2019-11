UPDATE: brand bij afvalverwerker Omrin in Harlingen onder controle

De medewerkers van Omrin probeerden het vuur zelf uit te krijgen, maar hebben wel de brandweer ingeschakeld voor hulp. "De brand zit ergens waar we niet goed bij kunnen, vandaar dat een tweede brandweerwagen is opgeroepen", vertelde een woordvoerder van de brandweer. Omrin gaf zelf aan de brand aardig onder controle te hebben.

Het verbranden van afval is tijdelijk stopgezet, maar de installatie blijft wel aan. "We houden de installatie in bedrijf, alleen is de afvalverbranding tijdelijk stopgezet", zegt Helmhout. "We verwachten binnen een aantal uren de verbranding van afval weer in gang te zetten".

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. "Waarschijnlijk gaat het om een soort vet, maar we gaan nog precies kijken wat het is geweest", vult Helmhout aan.