Kick Out Zwarte Piet over protest Leeuwarden: "We laten ons niet kennen"

"Het heeft ons juist gemotiveerd om ons niet te laten kennen door het geweld dat tegen ons gepleegd is," zegt Andriesse. "Er zijn meer aanmeldingen, meer dan vorig jaar. Het heeft ervoor gezorgd dat mensen niet bukken voor geweld en staan voor het grondrecht van demonstratie."

Overleg met gemeente

Vrijdag is een gesprek geweest met de gemeente. "Het zijn de laatste puntjes op de i, we hebben een bespreking gehad met met openbare orde en veiligheid. Zij gaan natuurlijk onze veiligheid garanderen op alle mogelijke manieren. Ik voel me sowieso veiliger na dit overleg, we hebben goed contact met de politie die ons grondrecht gaan beschermen."

Hekken bij Zaailand

Andriesse van Kick Out Zwarte Piet legt uit dat er wel het een en ander veranderd is: "Het vak waar we mogen staan zit aan de route, meer dan vorig jaar. Het hele gebied van het Zaailand zal met hekken worden omsloten, dus publiek wordt omgeleid om het Zaailand heen zodat er niemand bij kan. Dat is om onze veiligheid te garanderen. Vorig jaar konden mensen nog bij ons vak komen, toen is er bijna een conflict geweest omdat er mensen op ons afkwamen. Nu is dat niet meer mogelijk."