Omrop TIP: De finale van songfestival Liet live bij Omrop Fryslân

De winnaar van Liet 2019 zal in 2020 Fryslân vertegenwoordigen op Liet International. Dit Europese festival voor liedjes in minderheidstalen vindt in april plaats in het Deense Aabenraa.

Liet wordt sinds 1991 jaarlijks georganiseerd. In 1999 werd het gewonnen door Twarres met Wêr bisto. Het duo is vrijdag, in de nieuwe formatie, als speciale gast na twintig jaar terug op het Friese songfestival. De editie van vorig jaar werd gewonnen door de groep Stonecrobs.

De finale van Liet begint vrijdagavond om 19.30 uur en is live te volgen bij Omrop Fryslân.