Stikstofoverleg bij provincie 'constructief,' maar: "We zijn er nog niet"

Kramer houdt er rekening mee dat het niet lukt om het voor elkaar te krijgen dat iedereen het samen eens wordt. "Je wilt zoveel mogelijk in de richting komen dat iedereen met elkaar door één deur kan. Maar er zijn tegengestelde belangen. Natuur staat er anders in dan landbouw, de bouw kijkt er anders naar dan het verkeer. De bouw zegt: wij snappen dat boeren niet kunnen uitbreiden en dat is erg vervelend, maar bouwbedrijven vallen om als er geen bouwvergunningen worden afgegeven. Iedereen beleeft de problematiek anders."

Tegengestelde belangen

Het maakt het overleg wel erg moeilijk. "De een legt de nadrukt op het meten, de ander vraagt zich af hoe het juridisch zit. Wat is de positie van de provincie? Hoe erg is het nu eigenlijk met die natuur? Er zijn antwoorden op vragen gekomen, maar op anderen weer niet. Daarom praten we volgende week verder."

Er moet nieuw beleid komen

Hoe het ook komt, er moet wat gebeuren. "We moeten toch weer nieuwe beleidsmaatregelen nemen. Die hebben we ingetrokken op 11 oktober, maar daar moeten we nieuwen voor in de plaats komen. Daarnaast neemt het Rijk ook allerhande maatregelen en de commissie Remkes moet zich ook buigen over van alles. Die beleidsregels moeten we dus eerst vaststellen. Dat kan voor een deel van het probleem een oplossing zijn. Het grotere probleem zal nog wel jaren duren."

Er is wel 'positieve denkkracht,' zegt Kramer. "Wij willen ook luisteren naar mensen los van de organisaties, die ideeën bij ons inbrengen. Die willen we benaderen en serieus nemen."