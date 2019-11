Fries maakt aardbeving in Indonesië mee: "Je ligt te schudden in je bed"

Lehmann, die een reclamebureau in Burgum heeft, is voor een project in de kuststad Manado. Die stad ligt in het noorden van het eiland Noard-Sulawesi, ongeveer 180 kilometer van het epicentrum van de aardbeving af. Het hotel waar Lehmann verblijft, werd ontruimd vanwege de schokken.

"Het was wel even schrikken natuurlijk, want er zijn in totaal iets van achttien aardschokken geweest in een korte periode achter elkaar", vertelt Lehmann. "Het heftigste was vannacht rond een uur of één, met een kracht van 7.1. Toen is het hele hotel geëvacueerd, het hele gebouw stond te trillen."

Hij sliep op de tiende etage van het hotel. "Het is net alsof je in de zee staat en het zand onder je voeten wegspoelt. Alles staat gewoon te trillen, de muren trillen, het hele gebouw trilt en je ligt te schudden in je bed. Een heel raar gevoel."

Project loopt geen gevaar

De schade valt mee, zegt Lehmann, en de bevolking was er niet heel erg van onder de indruk. "Je merkt dat de bevolking het wel vaker meegemaakt heeft. Ze zijn er wel wat koel en luchtig onder. Andere mensen natuurlijk niet, want het is echt gigantisch schrikken."

Indonesië gaf na de aardbeving een tsunami-waarschuwing af, maar trok die na een paar uren weer in. Wel kregen mensen het advies om van de kustlijn weg te blijven. Het project waar Lehmann aan meewerkt, loopt volgens hem verder geen gevaar. Het gaat om een thuis voor meervoudig gehandicapte kinderen, op ongeveer een uur rijden van Manado en het ligt niet direct aan de kust.