VIDEO: Zaden verzamelen op de Afsluitdijk

Ben Bruinsma uit St.-Annaparochie is weg van oude gewassen zoals de gele hoornpapaver, de zeelathyrus, de blauwe walstro en de lobbe melde. Deze plantjes zijn zeldzaam en met name te vinden op de Afsluitdijk. Maar het is de vraag hoe het met de plantjes komt, nu de Afsluitdijk wordt verbouwd. Daarom gaat Bruinsma iedere twee weken naar de Afsluitdijk om de zaadjes te verzamelen. Als de verbouwing over een paar jaar is afgerond, kan hij de zaadjes terug planten om op die manier de natuur te behouden.