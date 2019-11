Actiecomité heeft bezwaar tegen mogelijke komst transformatorstation bij Burgum

"De kabel wordt onder de grond gelegd, maar het gaat ons vooral om het transformatorstation. Dat is een fabriek van twintig meter hoog, en dat geeft een brommend geluid op de achtergrond dat altijd aanwezig is. Daarvan zeggen ze dat ze dat kunnen compenseren, maar hoe, daar blijven ze vaag over."

Het Ministerie beoordeelt de drie locaties aan de hand van vijf thema's. Een daarvan is de omgeving van het mogelijke traject. "We snappen heel goed dat het een ingewikkelde kwestie is. Maar als je alleen al naar de omgeving kijkt, met mensen die hier wonen in een mooie natuur, dan moet je het alleen daarom al niet willen, vinden wij. Dan denken wij dat de andere locaties veel geschikter zijn."