Alleen tegenstanders van Zwarte Piet demonstreren bij intocht in Leeuwarden

Kick Out Zwarte Piet mag zaterdag demonstreren in een afgebakend vak op het Wilhelminaplein, aan de kant van het Ruiterskwartier tegenover het Paleis van Justitie. De demonstranten moeten zich daarbij houden aan voorwaarden die de gemeente hun vooraf hebben gesteld. De politie gaat erop toezien dat ze dat ook doen. Het is Kick Out Zwarte Piet verboden om ook op andere plaatsen te demonstreren, bijvoorbeeld in de Prinsetuin.

Geweld voorkomen

Om te voorkomen dat er net als vorig jaar geweld tegen de demonstranten van Kick Out Zwarte Piet zal zijn, heeft de gemeente aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen. "Om de intocht goed en ordelijk te laten verlopen, worden hierover geen mededelingen gedaan", meldt de gemeente. Voorstanders van Zwarte Piet hebben geen demonstratie aangemeld.

Sinterklaas komt zaterdag om 12.00 uur aan in de Prinsetuin in Leeuwarden. Daar wordt hij welkom geheten door de kinderburgemeester van Leeuwarden. Daarna maakt Sinterklaas, met zijn pieten, een tocht door de binnenstad. Die gaat onder andere over de Groeneweg, Voorstreek, Kelders, Wirdumerdijk, Ruiterskwartier en Nieuwstad.

De tocht eindigt op het Hofplein, waar burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden Sinterklaas welkom heet op het bordes van het stadhuis.