Er gebeuren steeds vaker dodelijke ongelukken op kruispunten. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Het gevaarlijkste kruispunt van Fryslân is volgens deze analyse in Heerenveen. Op de kruising van de Nassaulaan en de Prinsenweg zijn de afgelopen drie jaar zes ongelukken geweest. Het is hiermeer de gevaarlijkste kruising van onze provincie.