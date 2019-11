Experts van Herbarium Frisicum uit Wolvega gaan drie weken lang op expeditie naar Peru

Een van de mensen die erheen gaat is Karst Meijer. Hij is enkele jaren geleden met de mensen uit Peru in contact gekomen.

"Ik heb ze geholpen met het opzetten van het Herbarium in Lima", zegt Meijer. "Als dank voor de hulp zijn we uitgenodigd om mee te gaan op expeditie. Het is een hele ervaring. We worden ook ontvangen op de universiteit, houden lezingen en we gaan Friesland promoten. We zijn tenslotte het Herbarium Frisicum."

Planten mee naar Fryslân

Maar het gaat met name om de planten, zoals de wilde tomaat en de wilde aardappel. Ze zullen ook planten meenemen uit Peru. "Het is een verzamelingsexpeditie. De vergunningen zijn geregeld, dus we nemen ook planten mee naar Friesland."

Meijer kijkt vooral uit naar de kans om mee te kijken in het herbarium daar in Zuid-Amerika. "Hoe ze het daar voor elkaar hebben. Maar daarnaast ook om de Amazone en het Andesgebergte te zien. Het wordt een hele belevenis, met een belangrijk doel: alle soorten daar in kaart te brengen om ze te kunnen behouden."