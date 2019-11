GGZ Friesland start met generatieregeling voor medewerkers

GGZ Friesland wil de oudere medewerkers daarmee de kans geven op gezonde wijze het pensioen te halen. Daarnaast kan GGZ Friesland ruimte maken om jongere professionals aan de organisatie te binden.

Door de kennis en kunde van de oudere medewerkers te koppelen aan de jongere medewerkers, waarborgt GGZ Friesland de toekomst in deze vergrijzende markt. De generatieregeling is niet opgenomen in de cao voor 2019-2021. GGZ Friesland is een pionier.