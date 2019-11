Sybrandy's wordt op nieuwe plek een natuur- en speelpark

De gemeente kan een lening van 450.000 euro geven aan Jaarsma om de plannen te realiseren. Dat werd donderdag bekend na onderzoek. Het college had de plannen voor de lening al langer, maar de raad wilde eerst weten of er dan bijvoorbeeld geen sprake was van verboden staatssteun. Uit het onderzoek bleek dat het allemaal is toegestaan. "Dit was wel een belangrijke voorwaarde om te kijken of Sybrandy's door kon gaan op een nieuwe locatie", zegt Veltman.

Geen belemmeringen meer

De wethouder ziet op het eerste gezicht verder geen belemmeringen. "We moeten wel even kijken naar de rechten en verantwoordelijkheden. De grond is van de gemeente en daar wil een particulier wat op realiseren. Dat moet je van te voren allemaal goed regelen, maar ik ben ervan overtuigd dat we daar samen wel uitkomen."