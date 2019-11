Veenker staat voor nieuw bobsleeseizoen, "maar geld is altijd het probleem"

Het wintersportseizoen staat weer voor de deur en voor bobsleeër Dennis Veenker uit Damwoude betekent dat weer veel Europacup- en wereldbekerwedstrijden. Toch moet hij een wedstrijd in Amerika laten schieten en is het moeilijk om genoeg geld bij elkaar te krijgen voor de wedstrijden in Europa. "Geld is altijd het probleem", zegt hij.