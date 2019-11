Achter de schermen in de zorg: opereren met de Da Vinci-robot

Omrop Fryslân duikt in de wereld van de Friese zorg. Uroloog Chris Koolenbrander rijdt elke vrijdag naar Leeuwarden om daar met de Da Vinci-robot patiënten met prostaatkanker te opereren. Daar kijken we naar in de vierde aflevering van 'Soarch oer de takomst'.

De vierde aflevering van 'Soarch oer de takomst':