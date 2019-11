40 jaar F-16: vliegers vertellen hun verhaal in nieuw boek

Het boek

In Missie F-16 vertellen piloten die aan de wieg stonden van het vliegtuig over hun ervaringen. Over het grote aantal dodelijke ongelukken en hoe daar toen in de pilotengemeenschap mee om werd gegaan. Een van de piloten, Glance, zegt daarover: "Net als Formule 1-rijders in die tijd dacht je alleen altijd: mij gebeurt het niet."

Over de eerste inzet boven het voormalige Joegoslavië. De plaats waar piloten voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog weer echte wapens inzetten. Er wordt ook stilgestaan bij het verhaal van Manja 'Toots' Blok. Zij bombardeerde een aantal tanks die Srebrenica belegerden. Een actie die strikt genomen niet legaal was omdat ze geen toestemming hadden gevraagd voor de inzet van haar wapens. De papieren werkelijkheid en de 'echte' werkelijkheid is iets dat vaker terugkomt in het boek. Bijvoorbeeld in het verhaal over een botsing boven Brabant. Lonneke 'Betty' Maes botste in de lucht tegen een sportvliegtuig. Beide inzittenden overleefden het niet, 'Betty' kon haarzelf met de schietstoel redden. Het Openbaar Ministerie doet een onderzoek en er hangt haar een celstraf boven het hoofd. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt dat haar niets te verwijten valt. Het onderzoek van het OM duurt langer. Na ruim anderhalf jaar wordt de zaak geseponeerd. 'Betty' zelf heeft haar vlieguren dan al aan de wilgen gehangen.

Burgerdoden

Het politieke debat gaat op dit moment over burgerdoden veroorzaakt door het bommen gooien van Nederlandse F-16's. Een van de twee wordt in het boek omschreven. Het gaat om het verhaal van 'Stefan'. Op 20 september 2015 gaat het mis. Stefan was de commandant van de missie. Hij bombardeerde het huis, vier mensen komen om het leven. Later blijkt dat de inlichtingendienst een fout heeft gemaakt. Ze dachten dat het huis een IS-hoofdkwartier was. 'Stefan' krijgt een paar maanden later te horen dat er een onderzoek wordt ingesteld. Hij is zelf ook actief op zoek naar beelden en is er ziek van als hij ziet wat er is gebeurd.

Daar tegenover staat het verhaal van Basim Razzo, de man die de bom op zijn huis kreeg, die zijn familie kwijtraakte. Hij vertelt over zijn verdriet, zijn zoektocht naar erkenning, naar antwoorden waarom precies zijn huis gebombardeerd moest worden. Na lang zoeken kreeg hij antwoord van de Amerikanen: "We fucked up."

Het is niet alleen een boek voor de liefhebber van vliegtuigen. Ook de mensen die willen weten wat die F-16's nou eigenlijk gedaan hebben in het buitenland krijgen een goed antwoord. Naast de verhalen over de inzet van wapens in gevaarlijke omstandigheden in Afghanistan krijg je ook een goede inkijk in dat wat een jongens- of meisjesdroom kan zijn: jachtvlieger worden.