Politie houdt twee illegale mannen uit Jemen aan op de A32

Medewerkers van de politie zagen om twee uur een auto aan de zuidkant van Leeuwarden rijden. Een van de drie mensen in die auto had de gordel niet op de goede manier om. Bovendien was de eigenaar van de auto niet in het bezit van een geldig rijbewijs, zo bleek na toetsing van het politiesysteem.

Geen documenten

Bij controle zei de man dat hij zijn rijbewijs niet bij zich had. Uit een ander document bleek dat de man 20 jaar oud was en in Steenwijkerwold woont. De andere twee mannen hadden alleen een Nederlands vreemdelingendocument bij zich, dat niet meer geldig was.

De biede mannen zijn overgedragen aan de AVIM, de Afdeling Vreemdelingen, Identificatie en Mensenhandel.