Gemeenteraad Leeuwarden wil betere controle op gasvelden Vermilion

Vermilion wil binnenkort wil zes gasputten openen die tijdelijk waren gesloten. Twee van deze putten liggen in de omgeving van De Alde Feanen, het natuurgebied dat zich grotendeels in de gemeente Leeuwarden bevindt.

Oude gasputten

De gasputten die opnieuw geopend worden, stammen uit de periode tussen 1965 en 1987, terwijl de levensduur van een gasput gemiddeld zo'n 30 jaar is. Daarna spelen zaken zoals corrosie van de leidingen vaak een rol. De gemeente wil daarom dat Staatstoezicht op de Mijnen extra controles uitvoert.

Julie Bruijnincx, fractievoorzitter van D66 Leeuwarden, licht toe dat haar fractie in het algeheel tegen de gaswinning is. Toch is het niet mogelijk om gaswinning op gemeentelijk niveau tegen te houden. Bruijnincx: "D66 wil dan ook in ieder geval zeker weten dat wanneer deze putten opnieuw in gebruik genomen worden, de installaties veilig zijn. Zo kunnen we het risico op schade voor de volksgezondheid en de natuur minimaliseren."