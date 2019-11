Ook problemen met terugleveren van stroom in Ooststellingwerf

Netbeheerder Liander zegt dat er op diverse plaatsen in Fryslân geen capaciteit op het netwerk meer is om opgewekte energie door zonnepanelen of windmolens terug te leveren. De gemeente Ooststellingwerf organiseert op 21 november een openbare bijeenkomst over het onderwerp in Oosterwolde. Liander is daar ook bij.

Niet voldoen aan wettelijke plicht

De netbeheerder registreert in Fryslân momenteel zeventig procent meer geïnstalleerde zonnepanelen. Er is een wettelijke aansluitingsplicht, maar daar kan Liander dus niet aan voldoen, ook al heeft het bedrijf dit jaar voor 85 miljoen euro geïnvesteerd in het Friese stroomnetwerk.